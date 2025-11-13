«Филадельфия» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у «Ойлерз» забило Эван Бушер, а у «Флайерз» — Матвей Мичков. Победная шайба на счету Джека Рословика.

«Филадельфия» с 19 очками в 16 матчах занимает 8-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 20 очков в 18 играх.

