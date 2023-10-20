«Филадельфия» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Эдмонтон» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Две шайбы в составе победителей забросил форвард Кэм Аткинсон, а также по голу на свой счет записали Джоэл Фараби и Шон Уокер. У «Ойлерз» заброшенной шайбой отметился Зак Хайман.

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