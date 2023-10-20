20 октября «Филадельфия» в одноименном городе встретится с «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024. Игра пройдет на арене «Уэлс Фарго Сентер». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния НХЛ «Филадельфия» — «Эдмонтон» можно будет бесплатно в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию самых важных событий игры в матч-центре.

«Флайерз» с 4 очками занимают 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Ойлерз» с двумя баллами располагается на шестой строчке Тихоокеанского дивизиона.

Узнать информацию о трансляциях 20 октября с видео матчей НХЛ можно по ссылке «СЭ».

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