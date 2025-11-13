Хоккей
Сегодня, 06:21

«Филадельфия» проиграла «Эдмонтону», Мичков забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

В основное время у «Флайерз» отличился российский нападающий Матвей Мичков, а у «Ойлерз» — Эван Бушер. Победная шайба на счету Джека Рословика.

За 20 секунд до финальной сирены форвард «Флайерз» Трэвис Конечны вывел свою команду вперед, но гол был отменен после просмотра повтора.

«Филадельфия» набрала 19 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 20 очков в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 03:30. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Эдмонтон
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 16 11 5 23
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Рейнджерс 18 9 9 20
5 Филадельфия 16 8 8 19
6 Айлендерс 16 8 8 18
7 Вашингтон 16 8 8 17
8 Коламбус 16 8 8 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 16 10 6 22
2 Бостон 18 11 7 22
3 Оттава 17 8 9 20
4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
5 Детройт 16 9 7 18
6 Флорида 16 8 8 17
7 Торонто 17 8 9 17
8 Баффало 15 5 10 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 17 11 6 27
2 Даллас 17 10 7 23
3 Виннипег 16 10 6 20
4 Чикаго 16 8 8 19
5 Юта 16 9 7 18
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 16 11 5 23
2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
3 Эдмонтон 18 8 10 20
4 Сиэтл 16 7 9 19
5 Сан-Хосе 17 8 9 19
6 Вегас 15 7 8 18
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 18 4 14 10
13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
Все результаты / календарь

