Мичков забил в третьем матче НХЛ подряд

«Филадельфия» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». После двух периодов на табло — 2:2.

На 16-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков. 20-летний россиянин реализовал большинство и забил в третьей игре подряд.

В этом сезоне на счету Мичкова 9 (4+5) очков в 16 играх.