«Филадельфия» проиграла «Эдмонтонв»
«Эдмонтон» на выезде выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
«Эдмонтон» идет на 7-м месте в Западной конференции. «Флайерз» располагаются на 14-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Драйзайтль — 37 (бол., Нерс, Макдэвид), 17:41 — 0:1. Ямамото — 11, 35:10 — 0:2. Макдэвид — 29 (п.в., Драйзайтль, Хаймэн), 58:20 — 0:3.
Вратари: Харт (57:38 — 58:20) — Коскинен.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 39 (13+12+14) — 32 (10+11+11).
Наши: Проворов (21.01/2/0) — -.
2 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|49
|20
|29
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|53
|32
|21
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|53
|23
|30
|55
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|4
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|5
|Анахайм
|55
|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|2.03
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 3
|2.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|5 : 2
|2.03
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|0 : 3
|2.03
|03:30
|
Детройт – Каролина
|4 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Виннипег – Монреаль
|- : -
|2.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Бостон
|- : -
|2.03
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03