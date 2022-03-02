«Филадельфия» проиграла «Эдмонтонв»

«Эдмонтон» на выезде выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

«Эдмонтон» идет на 7-м месте в Западной конференции. «Флайерз» располагаются на 14-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 37 (бол., Нерс, Макдэвид), 17:41 — 0:1. Ямамото — 11, 35:10 — 0:2. Макдэвид — 29 (п.в., Драйзайтль, Хаймэн), 58:20 — 0:3.

Вратари: Харт (57:38 — 58:20) — Коскинен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 39 (13+12+14) — 32 (10+11+11).

Наши: Проворов (21.01/2/0) — -.

2 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.