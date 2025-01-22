«Филадельфия» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» (2:1 ОТ).

В основное время у «Ред Уингз» отличился Бен Чиаро, а у «Флайерз» — Джоэл Фараби. Победная шайба на счету защитника Расмуса Ристолайнена. Матвей Мичков отметился голевой передачей.