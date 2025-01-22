«Филадельфия» в овертайме обыграла «Детройт», Мичков сделал голевую передачу

«Филадельфия» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Флайерз» одержали третью победу подряд.

В основное время у «Ред Уингз» отличился Бен Чиаро, а у «Флайерз» — Джоэл Фараби. Победная шайба на счету защитника Расмуса Ристолайнена.

Российский нападающий Матвей Мичков отметился голевой передачей. Теперь у него 34 (14+20) очка в 46 играх этого сезона.

«Филадельфия» с 50 очками в 48 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 14-й строчке — 47 очков в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Детройт» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Фараби — 7 (Кутюрье, Мичков), 25:21 — 1:0. Чиаро — 2 (Раймонд, Ларкин), 40:30 — 1:1. Ристолайнен — 1 (Типпетт, Фараби), 64:34 — 2:1.

Вратари: Эрссон — Лайон.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 26 (8+3+10+5) — 28 (6+8+13+1).

Наши: Замула (18.36/1/0), Мичков (15.44/4/+1) — Тарасенко (14.51/0/-1).

22 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17635 зрителей.