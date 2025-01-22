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Сегодня, 05:36

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Детройт», Мичков сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матвей Мичков атакует ворота &quot;Детройта&quot;.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Филадельфия» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Флайерз» одержали третью победу подряд.

В основное время у «Ред Уингз» отличился Бен Чиаро, а у «Флайерз» — Джоэл Фараби. Победная шайба на счету защитника Расмуса Ристолайнена.

Российский нападающий Матвей Мичков отметился голевой передачей. Теперь у него 34 (14+20) очка в 46 играх этого сезона.

«Филадельфия» с 50 очками в 48 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 14-й строчке — 47 очков в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Детройт» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Фараби — 7 (Кутюрье, Мичков), 25:21 — 1:0. Чиаро — 2 (Раймонд, Ларкин), 40:30 — 1:1. Ристолайнен — 1 (Типпетт, Фараби), 64:34 — 2:1.

Вратари: Эрссон — Лайон.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 26 (8+3+10+5) — 28 (6+8+13+1).

Наши: Замула (18.36/1/0), Мичков (15.44/4/+1) — Тарасенко (14.51/0/-1).

22 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17635 зрителей.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Филадельфия Флайерз
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1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Каролина 47 28 19 59
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
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Филадельфия – Детройт
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