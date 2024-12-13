Покер Лоутона принес «Филадельфии» победу над «Детройтом»

«Филадельфия» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Нападающий «Флайерз» Скотт Лоутон оформил покер. Единственный гол «Ред Уингз» на счету Бена Чиаро.

«Филадельфия» набрала 32 очка в 30 играх и поднялась на 7-е место в Восточной конференции. «Детройт» остался на 14-й строчке — 26 очков в 29 матчах.