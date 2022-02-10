«Детройт» переиграл «Филадельфию». Наместников забросил одну шайбу

«Детройт» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владислав Наместников. Для него этот гол стал 13-м в текущем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Детройт» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)

Голы: Ларкин — 24 (бол., Раймонд, Зайдер), 2:43 — 0:1. Рэтклифф — 1 (Макьюэн, Силер), 3:03 — 1:1. Раймонд — 12 (Гронек, Ларкин), 6:02 — 1:2. Санхейм — 3 (Жиру, Линдблом), 6:26 — 2:2. Сутер — 11 (Фаббри, Бертуцци), 26:12 — 2:3. Фаббри — 13 (Сутер, Зайдер), 31:00 — 2:4. Лотон — 8 (Конекны, Силер), 31:21 — 3:4. Д. Смит — 4 (Велено, Линдстрем), 48:46 — 3:5. Наместников — 13 (п.в., Ганье), 59:05 — 3:6.

Вратари: Харт (56:24 — 59:05) — Неделькович.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (11+8+5) — 34 (15+11+8).

Наши: Проворов (25.02/2/-1) — Наместников (15.38/1/+1).

10 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 13243 зрителя.