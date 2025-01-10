«Филадельфия» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» обыграл «Филадельфию в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

У «Старз» шайбы забросили Уайатт Джонстон, Маврик Бурк, Роопе Хинтц, Миро Хейсканен.

Автором единственного гола хозяев стал Морган Фрост.

«Даллас» набрал 53 очка и занимает 4-е место в Западной конференции, «Филадельфия» идет 14-й на «Востоке» с 39 очками.