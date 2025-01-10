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Сегодня, 05:38

«Даллас» обыграл «Филадельфию», Дадонов и Замула сделали по голевой передаче

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на выезде переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» одержали шестую победу подряд.

Российский нападающий гостей Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Защитник

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 42 25 17 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
Результаты / календарь
31.12
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15.01
10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 - : -
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 - : -
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 - : -
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 - : -
10.01 04:00
Миннесота – Колорадо
 - : -
10.01 06:00
Вегас – Айлендерс
- : -
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