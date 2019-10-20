«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Даллас», в начале второго периода счет 1:2. На восьмой минуте отличился форвард «звезд» Роопе Хинтц. Он эффектно обыграл Мэтта Нисканена и смог поразить ворота Картера Харта.

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