«Филадельфия» — «Даллас»: Хинтц эффектным финтом обыграл Нисканена и забил
03:18
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Даллас», в начале второго периода счет 1:2. На восьмой минуте отличился форвард «звезд» Роопе Хинтц. Он эффектно обыграл Мэтта Нисканена и смог поразить ворота Картера Харта.
Roop-YAY! ?#DALvsPHI | #GoStars pic.twitter.com/R3Crz2MPXN— Dallas Stars (@DallasStars) October 19, 2019
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