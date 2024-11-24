«Филадельфия» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков. На счету 19-летнего хоккеиста теперь 16 (7+9 очков) в 19 матчах НХЛ. Также по шайбе у хозяев забросили Шон Кутюрье и Ноа Кэйтс. У гостей отличились Лукас Райхель и Патрик Марун.