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«Филадельфия» выиграла у «Чикаго», Мичков набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра проходила на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече отметился голевой передачей. Теперь у 21-летнего россиянина 38 (16+22) очков в 70 играх этого сезона.

У хозяев голами отметились Алекс Бамп, Шон Кутюрье, Денвер Барки, Ноа Кэйтс и Кристиан Дворак. Единственная шайба «Блэкхокс» на счету Коннора Бедарда.

«Филадельфия» набрала 82 очка в 71 игре и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 67 очков в 72 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат
27 марта, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Чикаго
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Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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9.10 02:00 Оттава – Филадельфия - : -
9.10 02:00 Монреаль – Нэшвилл - : -
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