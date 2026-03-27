«Филадельфия» выиграла у «Чикаго», Мичков набрал одно очко

«Филадельфия» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра проходила на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече отметился голевой передачей. Теперь у 21-летнего россиянина 38 (16+22) очков в 70 играх этого сезона.

У хозяев голами отметились Алекс Бамп, Шон Кутюрье, Денвер Барки, Ноа Кэйтс и Кристиан Дворак. Единственная шайба «Блэкхокс» на счету Коннора Бедарда.

«Филадельфия» набрала 82 очка в 71 игре и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 67 очков в 72 матчах.