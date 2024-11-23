Шайба Мичкова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Чикаго»
«Филадельфия» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков. На счету 19-летнего хоккеиста теперь 16 (7+9 очков) в 19 матчах НХЛ.
Также по шайбе у хозяев забросили Шон Кутюрье и Ноа Кэйтс. У гостей отличились Лукас Райхель и Патрик Марун.
«Филадельфия» (20 очков) поднялась на десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» (16) идет на предпоследней, 15-й строчке на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Райхель — 2 (Марун, Мерфи), 11:29 — 0:1. Марун — 1 (Смит, Райхель), 30:01 — 0:2. Кутюрье — 4 (Ристолайнен, Конекны), 47:27 — 1:2. Кэйтс — 1 (Бринк, Форстер), 50:05 — 2:2. Мичков — 7 (бол., Конекны, Санхейм), 61:06 — 3:2.
Вратари: Колосов — Мразек.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 37 (10+14+12+1) — 21 (7+7+7+0).
Наши: Мичков (17.17/1/0) — Михеев (13.21/2/-2).
23 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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|12
|6
|24
|4
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|20
|11
|9
|22
|5
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|21
|9
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|19
|6
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|21
|7
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|8
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|20
|6
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|В
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|1
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|12
|8
|26
|2
|Калгари
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|11
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|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
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|9
|9
|21
|6
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|20
|10
|10
|21
|7
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|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|24.11
|00:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|24.11
|00:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|24.11
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|- : -
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Юта
|- : -
|24.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|- : -
|24.11
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|24.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|- : -
|24.11
|03:00
|
Детройт – Бостон
|- : -
|24.11
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|24.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|- : -
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|- : -
|24.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|24.11
|06:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|- : -