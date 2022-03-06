Ассистентский хет-трик Фараби принес «Филадельфии» победу над «Чикаго», у Проворова «+1»
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.
В составе «Флайерз» дубль оформил Кэм Аткинсон, ассистентский хет-трик на счету Джоэля Фараби, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «+1». У «Блэкхокс» дубль оформил Дилан Строум.
После этого матча «Филадельфия» с 44 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 48 очками — на 14-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Чикаго» — 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
Голы: Линдблом — 9 (Санхейм, Хэйс), 4:46 — 1:0. Дебринкэт — 31 (Тэйвз), 20:24 — 1:1. Строум — 10 (Кейн, Кубалик), 32:39 — 1:2. Аткинсон — 19 (Фараби), 35:28 — 2:2. Строум — 11, 38:02 — 2:3. Брассар — 5 (Аткинсон, Фараби), 43:09 — 3:3. Аткинсон — 20 (Фараби), 48:28 — 4:3.
Вратари: Джонс — Ланкинен (59:14).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 27 (12+7+8) — 29 (10+12+7).
Наши: Проворов (25.07/0/+1) — -.
5 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|38
|17
|81
|2
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|3
|Рейнджерс
|55
|35
|20
|75
|4
|Вашингтон
|56
|29
|27
|67
|5
|Коламбус
|55
|28
|27
|58
|6
|Айлендерс
|52
|21
|31
|50
|7
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|8
|Нью-Джерси
|55
|19
|36
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|78
|2
|Флорида
|54
|36
|18
|77
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|55
|33
|22
|70
|5
|Детройт
|55
|24
|31
|54
|6
|Баффало
|56
|18
|38
|44
|7
|Оттава
|53
|19
|34
|43
|8
|Монреаль
|55
|14
|41
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|55
|40
|15
|84
|2
|Сент-Луис
|54
|32
|22
|70
|3
|Миннесота
|53
|32
|21
|67
|4
|Даллас
|54
|31
|23
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|6
|Виннипег
|55
|24
|31
|58
|7
|Чикаго
|56
|20
|36
|48
|8
|Аризона
|54
|15
|39
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|53
|32
|21
|71
|2
|Лос-Анджелес
|56
|30
|26
|67
|3
|Вегас
|56
|31
|25
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|64
|5
|Анахайм
|57
|26
|31
|61
|6
|Ванкувер
|56
|27
|29
|60
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|6.03
|02:00
|
Флорида – Детройт
|- : -
|6.03
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|- : -
|6.03
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|- : -
|6.03
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|6.03
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|- : -
|6.03
|04:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|6.03
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|6.03
|21:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|6.03
|21:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|- : -
|6.03
|23:59
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|78
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|54
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|38
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|55
|36
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|36
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|25
|1.95
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11