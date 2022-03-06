Ассистентский хет-трик Фараби принес «Филадельфии» победу над «Чикаго», у Проворова «+1»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Кэм Аткинсон, ассистентский хет-трик на счету Джоэля Фараби, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «+1». У «Блэкхокс» дубль оформил Дилан Строум.

После этого матча «Филадельфия» с 44 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 48 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Чикаго» — 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Голы: Линдблом — 9 (Санхейм, Хэйс), 4:46 — 1:0. Дебринкэт — 31 (Тэйвз), 20:24 — 1:1. Строум — 10 (Кейн, Кубалик), 32:39 — 1:2. Аткинсон — 19 (Фараби), 35:28 — 2:2. Строум — 11, 38:02 — 2:3. Брассар — 5 (Аткинсон, Фараби), 43:09 — 3:3. Аткинсон — 20 (Фараби), 48:28 — 4:3.

Вратари: Джонс — Ланкинен (59:14).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 27 (12+7+8) — 29 (10+12+7).

Наши: Проворов (25.07/0/+1) — -.

5 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.