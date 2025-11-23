«Филадельфия» быстрее всех в XXI веке забила три гола в матче НХЛ

«Филадельфия» забила три гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3) за 26 секунд.

Первую шайбу на 13-й минуте забросил российский нападающий Матвей Мичков (12:06), еще две — канадский форвард Тайсон Форстер (12:15 и 12:32).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Флайерз» забросили три шайбы быстрее всех в XXI веке. Самый лучший показатель у «Бостона», который забил трижды в ворота «Ванкувера» за 20 секунд в 1971 году.

В 1990 году «Вашингтон» забросил три шайбы «Питтсбургу» за 21 секунду. Столько же потребовалось «Чикаго» в 1952 году в игре с «Рейнджерс». 24 секунды потратили на три гола в ворота «Рейнджерс» игроки «Монреаль Марунз» в 1932 году.