«Филадельфия» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» набрал 71 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд. «Флайерз» с 56 очками — на 7-й строчке «Востока».