«Филадельфия» — «Бостон»: видеообзор матча

«Бостон» на выезде победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

«Бостон» с 11 очками в 12 матчах занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» с 9 очками в 12 играх идет на последней, 16-й строчке.