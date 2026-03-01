«Филадельфия» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» дома победила «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Игра проходила на Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) 28 февраля.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Трэвис Конекны, Джейми Драйсдейл и Шон Кутюрье, у гостей единственный гол забил Чарли Макэвой.

«Филадельфия» одержала вторую победу подряд. Она занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 65 очками после 59 игр. «Бостон» (71 очко после 59 встреч) располагается на седьмом месте.

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