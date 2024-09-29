Гол Мичкова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Бостоном»

«Филадельфия» обыграла «Бостон» в предсезонном матче НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский нападающий «Флайерз» в начале второго периода реализовал большинство и сравнял счет, а также на 4-й минуте овертайма забросил победную шайбу.

Всего в этой предсезонке 19-летний россиянин набрал 6 (4+2) очков.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.