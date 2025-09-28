«Филадельфия» уступила «Бостону», Мичков сделал две передачи, у Гребенкина гол и нереализованный буллит
«Филадельфия» в предсезонном матче НХЛ уступила «Бостону» со счетом 3:4.
В составе «Флайерз» отличились Трэвис Санхайм, Никита Гребенкин, который также не реализовал буллит, и Тревор Зеграс, Матвей Мичков сделал две результативные передачи. У «Брюинз» дубль оформил Далтон Бэнкрофт, еще по голу забили Джон Бичер и Джеффри Трюшон-Виль, у Георгия Меркулова результативная передача.
В следующем матче «Филадельфия» и «Бостон» встретятся 30 сентября.
