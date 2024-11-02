«Бостон» победил «Филадельфию», Мичков провел 4-й матч без очков

«Бостон» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей две голевые передачи сделал Хампус Линдхольм. Нападающий хозяев Матвей Мичков провел 4-й матч, не набрав ни одного очка.

«Бостон» набрал 11 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» замыкает таблицу «Востока» с 9 очками.