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Сегодня, 22:34

«Бостон» победил «Филадельфию», Мичков провел 4-й матч без очков

Руслан Минаев
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«Бостон» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей две голевые передачи сделал Хампус Линдхольм. Нападающий хозяев Матвей Мичков провел 4-й матч, не набрав ни одного очка.

«Бостон» набрал 11 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» замыкает таблицу «Востока» с 9 очками.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Филадельфия Флайерз
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 11 7 4 14
3 Торонто 11 6 5 13
4 Оттава 10 5 5 10
5 Детройт 10 4 6 9
6 Баффало 11 4 7 9
7 Монреаль 11 4 7 9
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 11 10 1 20
2 Миннесота 10 7 3 16
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 11 5 6 12
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6 Сент-Луис 11 5 6 10
7 Нэшвилл 10 3 7 7
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