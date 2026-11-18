«Филадельфия» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» одержала победу над «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Джейми Драйсдейл, Оуэн Типпетт, Трэвис Санхайм и Кристиан Дворак. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков сделал две результативные передачи.

У гостей отличились Маттиас Самуэльссон, Тейдж Томпсон и Иржи Кулих. Томпсон также записал на свой счет голевую передачу.

«Филадельфия» набрала 20 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Баффало» с 20 очками располагается на 11-й строчке.