«Филадельфия» обыграла «Баффало», Замула набрал два очка

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Баффало» со счетом 5:2.

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Егор Замула, 3 (2+1) очка у Трэвиса Конекны, еще по голу забили Тайсон Ферстер и Трэвис Санхейм, вратарь Иван Федотов отразил 23 броска из 25. У «Сэйбрз» шайбы забросили Расмус Далин и Райан Маклеод.

После этого матча «Филадельфия» с 18 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 17 очками — на 12-й строчке.