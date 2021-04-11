«Филадельфия» пропустила трижды за последние три минуты и проиграла в матче против «Баффало»

«Баффало» в выездном матче регулярного сезона НХЛ 11 апреля обыграло «Филадельфию» (5:3).

За три минуты до конца «Сэйбрз» уступали сопернику 2:3, но затем благодаря голам Джеффа Скиннера, Расмуса Асплунда и шайбы Кейси Миттельштадта в пустые ворота вырвали победу.

Несмотря на победу «Баффало» продолжает оставаться на последнем месте в Восточном дивизионе с 26 очками, «Филадельфия» — пятая (44 очка).

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Баффало» — 3:5 (2:0, 0:2, 1:3)

Голы: Линдблом — 6 (Гостисбеер, Обе-Кубель), 11:36 — 1:0. Фараби — 15 (бол., Патрик, Кутюрье), 14:14 — 2:0. Райнхарт — 14 (Скиннер), 23:56 — 2:1. Руотсалайнен — 1 (Козенс), 24:42 — 2:2. Гостисбеер — 8 (Фараби, Майерс), 43:47 — 3:2. Скиннер — 5 (Олофссон, Брайсон), 56:57 — 3:3. Асплунд — 5 (Брайсон), 57:22 — 3:4. Миттельштадт — 6 (п.в., Окпосо, Шиэн), 59:36 — 3:5.

Вратари: Харт (59:29) — Улльмарк.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 43 (15+12+16) — 31 (8+12+11).

Наши: Проворов (23.45/2/-2) — -.

11 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.