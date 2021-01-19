«Баффало» разгромил «Филадельфию», Проворов очков не набрал

«Филадельфия» крупно проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:6). Нападающие «Сэйбрз» Тэйлор Холл и Джек Айкел сделали по три голевые передачи.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 56 секунд, отметившись тремя бросками и тремя силовыми приемами при показателе полезности «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Баффало» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Голы: Лазар — 1, 15:52 — 0:1. Райнхарт — 1 (бол., Холл, Айкел), 23:35 — 0:2. Райнхарт — 2 (Айкел, Холл), 26:28 — 0:3. Лазар — 2 (Шихан, Монтур), 28:09 — 0:4. Йокихарью — 1 (Стаал), 50:47 — 0:5. Обе-Кубель — 1 (Раффль, Санхейм), 57:55 — 1:5. Улофссон — 2 (бол., Холл, Айкел), 58:49 — 1:6.

Вратари: Харт (Эллиотт, 28:09) — Хаттон.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 22 (4+11+7) — 37 (11+15+11).

Наши: Проворов (24.56/3/+1) — -.

19 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.