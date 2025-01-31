«Филадельфия» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» на выезде обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

«Айлендерс» набрали 53 очка в 50 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 14-й строчке — 52 очка в 53 играх.