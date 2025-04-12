«Филадельфия» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 12 апреля. Матч в Филадельфии (США) на льду «Уэллс Фарго Центра» начнется в 20.00 по московскому времени.

«Филадельфия» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Филадельфия» — «Айлендерс» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» набрала 73 очка после 78 матчей и занимает 15-е место на «Востоке», предыдущим соперником «Флайерз» в сезоне в четверг были «Рейнджерс» (8:5). У «Айлендерс» — 78 игр, 79 очков и 12-е место в конференции, в пятницу клуб из Нью-Йорка уступил «Рейнджерс» (2:9).