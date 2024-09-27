«Филадельфия» обыграла «Айлендерс», Мичков забил в пустые ворота

«Филадельфия» выиграла у «Айлендерс» в предсезонном матче — 2:0.

Счет был открыт на 5-й минуте третьего периода. Защитник Эрик Джонсон забросил шайбу с передач Кэмерона Йорка и Матвея Мичкова.

Также в концовке игры российский форвард забил в пустые ворота. Таким образом, на счету 19-летнего нападающего уже 4 (1+3) очка в этой предсезонке.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.