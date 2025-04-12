«Филадельфия» победила «Айлендерс», Мичков отметился голевой передачей
«Филадельфия» на своем льду обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит на счету Бобби Бринка.
У «Флайерз» дубль оформил Тайсон Ферстер и еще один гол забил Якоб Пеллетье. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей, набрав 60-е (24+36) очко в нынешнем сезоне.
За «Айлендерс» по шайбе забросили Андерс Ли, Ноа Добсон и Бо Хорват, который сравнял счет в конце третьего периода.
«Филадельфия» с 75 очками после 79 матчей располагается на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. У «Айлендерс» 80 баллов и 12-я строчка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Форстер — 23 (бол., Кутюрье, Мичков), 23:28 — 1:0. Ли — 29 (бол., Добсон, Деанджело), 30:54 — 1:1. Добсон — 10 (Хорват, Мэйфилд), 37:58 — 1:2. Пеллетье — 7 (Типпетт, Пелинг), 44:29 — 2:2. Форстер — 24 (Типпетт, Кэйтс), 50:34 — 3:2. Хорват — 27 (Деанджело, Ли), 58:59 — 3:3.
Победный буллит: Бринк.
Вратари: Эрссон — Хегберг.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 22 (8+4+9+1) — 40 (12+14+11+3).
Наши: Замула (18.12/0/+1), Мичков (20.56/3/0) — Романов (21.33/1/-1), Цыплаков (14.11/1/-1).
12 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|80
|47
|33
|99
|3
|Нью-Джерси
|81
|42
|39
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
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|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
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|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|81
|39
|42
|89
|6
|Детройт
|80
|38
|42
|83
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|81
|55
|26
|114
|2
|Даллас
|81
|50
|31
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|81
|29
|52
|66
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|49
|32
|108
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|81
|47
|34
|99
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|81
|38
|43
|90
|6
|Анахайм
|81
|35
|46
|79
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|81
|20
|61
|52
|16.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|0 : 3
|16.04
|02:00
|
Оттава – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|16.04
|02:00
|
Баффало – Торонто
|0 : 4
|16.04
|02:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|16.04
|02:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|1 : 3
|16.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|5 : 1
|16.04
|03:00
|
Сент-Луис – Юта
|6 : 1
|16.04
|03:00
|
Миннесота – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|16.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|5 : 4 Б
|16.04
|05:30
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|5 : 6