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25 октября 2025, 19:00

«Филадельфия» — «Айлендерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Филадельфия» и «Айлендерс» сыграют в чемпионате НХЛ 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Филадельфия» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 25 октября. Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии (США), стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

«Филадельфия» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Филадельфия» — «Айлендерс» доступны в нашем матч-центре.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 19:30. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Айлендерс

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Филадельфия» провела 7 матчей и набрала 7 очков, предыдущим соперником «Флайерз» была «Оттава» (1:2). У «Айлендерс» — 7 матчей и 8 очков, в пятницу ньюйоркцы обыграли «Детройт» (7:2).

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НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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