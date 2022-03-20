«Филадельфия» победила «Айлендерс», несмотря на 35 сейвов Сорокина

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Айлендерс» со счетом 2:1. Дубль и победный гол на счету Кевина Хеса.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 35 из 37 бросков. Он был признан третьей звездой матча.

«Филадельфия» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — на десятой строчке.

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Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Сизикас — 8, 12:50 — 0:1. Хэйс — 6 (Конекны, Фараби), 24:22 — 1:1. Хэйс — 7 (бол., Фараби, Конекны), 34:55 — 2:1.

Вратари: Харт — Сорокин (57:46).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 37 (13+13+11) — 27 (6+13+8).

Наши: Проворов (22.31/3/+1) — -.

20 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.