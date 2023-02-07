Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:27

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Варламов отразил 25 бросков

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери и Мэттью Барзал, вратарь Семен Варламов отразил 25 бросков. У «Флайерз» шайбу забросил Николя Деслорье.

После этого матча «Айлендерс» с 57 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 51 очком — на 13-й строчке.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
2
0
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучеров в матче с «Флоридой» забросил 20-ю шайбу в сезоне

«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил семь шайб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 - : -
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 - : -
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости