«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Варламов отразил 25 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери и Мэттью Барзал, вратарь Семен Варламов отразил 25 бросков. У «Флайерз» шайбу забросил Николя Деслорье.

После этого матча «Айлендерс» с 57 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 51 очком — на 13-й строчке.