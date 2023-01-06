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Сегодня, 05:49

«Филадельфия» обыграла «Аризону». Проворов забросил одну шайбу

Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Аризону»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Койотис» потерпели третье поражение подряд. «Флайерз» выиграли четвертую встречу подряд.

В составе победителей одну шайбу забросил российский защитник Иван Проворов. Для него этот гол стал вторым в сезоне.

ХК Филадельфия Флайерз
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