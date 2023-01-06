«Филадельфия» обыграла «Аризону». Проворов забросил одну шайбу
Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Аризону»
«Филадельфия» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Койотис» потерпели третье поражение подряд. «Флайерз» выиграли четвертую встречу подряд.
В составе победителей одну шайбу забросил российский защитник Иван Проворов. Для него этот гол стал вторым в сезоне.
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9.01
10.01
11.01
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 6
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|1 : 4
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|- : -
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|- : -
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
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