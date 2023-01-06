«Филадельфия» обыграла «Аризону». Проворов забросил одну шайбу

«Филадельфия» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Койотис» потерпели третье поражение подряд. «Флайерз» выиграли четвертую встречу подряд.

В составе победителей одну шайбу забросил российский защитник Иван Проворов. Для него этот гол стал вторым в сезоне.