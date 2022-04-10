«Филадельфия» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Проворова

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

В начале третьего периода голом отметился российский нападающий «Флайерз» Иван Проворов. Он сравнял счет, забросив свою 8 шайбу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Анахайм» — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Голы: Санхейм — 7 (Фрост, Конекны), 1:39 — 1:0. Аттард — 1 (Ходжсон, Лотон), 2:28 — 2:0. Милано — 13 (Драйсдейл, Фаулер), 23:06 — 2:1. Эштон-Риз — 4 (Хенрик, Шустр), 24:38 — 2:2. Зеграс — 19 (бол., Вааканайнен, Драйсдейл), 34:13 — 2:3. Проворов — 8 (Томпсон, Йорк), 43:53 — 3:3. Терри — 32 (Зеграс, Грант), 51:38 — 3:4. Грант — 13 (Шустр, Симон), 54:33 — 3:5.

Вратари: Джонс — Столарз.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (16+4+13) — 34 (6+17+11).

Наши: Проворов (22.35/3/-2) — -.

10 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17455 зрителей.