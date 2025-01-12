«Филадельфия» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» разгромила «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

В составе победителей шайбы забросили Морган Фрост, Джейми Дрисдейл, Оуэн Типпетт, Райан Полинг, Матвей Мичков и Гарнет Хэтэуэй

«Филадельфия» набрала 41 очко и расположилась на 13-й строчке Восточной конференции, «Анахайм» идет 12-м на «Западе» с 39 баллами.