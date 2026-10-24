«Филадельфия» уступила «Анахайму», у Мичкова дубль

«Анахайм» победил «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль в этой игре. По голу за хозяев забили Тайсон Ферстер и Портер Мартон, на счету которого также результативная передача.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Тристан Люно, 2 (1+1) очка заработал Лео Карлссон, также заброшенными шайбами отметились Эй Джей Грир, Джудд Колфилд и Беккетт Сеннеке.

«Филадельфия» с 9 очками после 13 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице «Востока». «Анахайм» идет 11-м на «Западе» с 10 очками после 11 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 20:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Анахайм

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