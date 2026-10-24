«Филадельфия» уступила «Анахайму», у Мичкова дубль
«Анахайм» победил «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
Российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль в этой игре. По голу за хозяев забили Тайсон Ферстер и Портер Мартон, на счету которого также результативная передача.
У гостей 3 (1+2) очка набрал Тристан Люно, 2 (1+1) очка заработал Лео Карлссон, также заброшенными шайбами отметились Эй Джей Грир, Джудд Колфилд и Беккетт Сеннеке.
«Филадельфия» с 9 очками после 13 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице «Востока». «Анахайм» идет 11-м на «Западе» с 10 очками после 11 игр.
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|14
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|20
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|Юта
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|8
|5
|16
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|Даллас
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|15
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|Колорадо
|12
|6
|6
|13
|5
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|13
|6
|Сент-Луис
|12
|5
|7
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|7
|Виннипег
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|11
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|Чикаго
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|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|19
|2
|Эдмонтон
|12
|8
|4
|18
|3
|Сиэтл
|12
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|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|13
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|13
|5
|Анахайм
|12
|5
|7
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|6
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|11
|5
|6
|10
|7
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|28.10
|02:00
|Филадельфия – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|28.10
|03:00
|Сент-Луис – Монреаль
|0 : 2
|28.10
|03:00
|Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 1
|28.10
|03:00
|Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 4 Б
|28.10
|03:00
|Виннипег – Флорида
|1 : 5
|28.10
|03:00
|Каролина – Бостон
|2 : 1
|28.10
|03:00
|Даллас – Нью-Джерси
|1 : 5
|28.10
|04:00
|Юта – Миннесота
|1 : 3
|28.10
|05:00
|Вегас – Оттава
|4 : 1
|28.10
|05:00
|Анахайм – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|28.10
|05:30
|Сан-Хосе – Баффало
|0 : 2
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