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7 января, 06:05

«Филадельфия» обыграла «Анахайм», Гребенкин забил и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Флайерз» Никита Гребенкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь у 22-летнего россиянина 10 (3+7) очков в 29 играх сезона.

Также у хозяев дубль оформил Тревор Зеграс и по одному голу забили Кэмерон Йорк и Трэвис Санхейм. У «Дакс» отличились Каттер Готье и Алекс Киллорн.

«Филадельфия» набрала 51 очков в 41 матче и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 45 очков в 43 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 января, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Анахайм
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Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
Никита Гребенкин
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