«Филадельфия» обыграла «Анахайм», Гребенкин забил и сделал голевую передачу

«Филадельфия» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Флайерз» Никита Гребенкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь у 22-летнего россиянина 10 (3+7) очков в 29 играх сезона.

Также у хозяев дубль оформил Тревор Зеграс и по одному голу забили Кэмерон Йорк и Трэвис Санхейм. У «Дакс» отличились Каттер Готье и Алекс Киллорн.

«Филадельфия» набрала 51 очков в 41 матче и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 45 очков в 43 играх.