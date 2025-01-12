Гол Мичкова помог «Филадельфии» разгромить «Анахайм»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Анахайм» со счетом 6:0.

Отличились Морган Фрост, Джейми Дрисдейл, Оуэн Типпетт, Райан Полинг, Матвей Мичков и Гарнет Хэтэуэй, вратарь Иван Федотов остался в запасе.

После этого матча «Филадельфия» прервала серию из четырех поражений и с 41 очком расположилась на 13-м месте в Восточной конференции, «Анахайм» с 39 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Анахайм» — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Голы: Фрост — 9 (Конекны, Типпетт), 6:48 — 1:0. Драйсдейл — 2 (бол., Конекны, Фрост), 18:11 — 2:0. Типпетт — 12 (Конекны), 36:12 — 3:0. Пелинг — 4 (Хэтэуэй, Санхейм), 40:24 — 4:0. Мичков — 13 (бол., Конекны, Драйсдейл), 47:36 — 5:0. Хэтэуэй — 4 (Пелинг, Лотон), 48:55 — 6:0.

Вратари: Эрссон — Гибсон.

Штраф: 14 — 30.

Броски: 30 (14+5+11) — 22 (7+7+8).

Наши: Замула (19.06/1/+1), Мичков (15.57/4/0) — Минтюков (18.57/3/-2).

12 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.