20:58 | Хоккей — НХЛ

Фил Хаусли уволен с поста главного тренера "Баффало"

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Генеральный директор "Баффало" Джейсон Боттерилл объявил, что главный тренер Фил Хаусли освобожден от своих обязанностей, информирует официальный Твиттер "Сэйбрз".

"Баффало" расположился на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 76 очков в 82 матчах. Команде не удалось выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

Хаусли возглавлял "Баффало" с сезона-2017/18.

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