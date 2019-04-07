Фил Хаусли уволен с поста главного тренера "Баффало"

Генеральный директор "Баффало" Джейсон Боттерилл объявил, что главный тренер Фил Хаусли освобожден от своих обязанностей, информирует официальный Твиттер "Сэйбрз".
"Баффало" расположился на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 76 очков в 82 матчах. Команде не удалось выйти в плей-офф Кубка Стэнли.
Хаусли возглавлял "Баффало" с сезона-2017/18.
Buffalo Sabres General Manager Jason Botterill has announced that Head Coach Phil Housley has been relieved of his duties.– Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 7 апреля 2019 г.
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