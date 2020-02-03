Фил Эспозито: «Нравится, как эмоционально Овечкин празднует голы»

Знаменитый канадский нападающий Фил Эспозито признался, что его восхищает игра форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Если бы Овечкин играл в мою эпоху, то не знаю, сколько бы он забил. Даже представить не могу. Но я точно знаю, что он способен играть в любую эру, — цитирует Эспозито официальный сайт НХЛ.

Мне нравится наблюдать за ним. Нравится, как эмоционально он празднует голы. Не люблю, когда хоккеист принимает заброшенную шайбу как должное. Однако это точно не про Ови. Он забил в лиге уже 700 голов, но все равно испытывает невероятные эмоции после каждой шайбы.

Рекорд Гретцки? Когда я в сезоне-1970/71 забил 76 голов, то сказали: «Никто не превзойдет этот результат». А потом появился Уэйн и не просто превзошел, а растоптал мой рекорд, забив 92 шайбы. Рекорды устанавливаются для того, чтобы их побивать.