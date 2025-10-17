«Вегас» подписал фигуранта секс-скандала вратаря Харта

«Вегас» объявил о подписании просмотрового контракта с вратарем Картером Хартом.

В случае заключения полноценного соглашения 27-летний канадец сможет начать играть за «Голден Найтс» с 1 декабря 2025 года.

В сентябре генеральный менеджер «Филадельфии» Дэнни Брайер сообщил, что Харт отказался подписывать с клубом контракт.

Харт — один из пяти игроков, с которых были сняты обвинения в сексуальном насилии в связи с инцидентом в 2018 году, когда они были игроками молодежной сборной Канады. НХЛ восстановила игроков в правах.

В сезоне-2023/24 Харт в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ одержал 12 побед, его коэффициент надежности составил 2,8, а процент отраженных бросков — 90,6. Он играл за «Филадельфию» с 2018 года.