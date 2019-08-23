ФХР сделала заявление по дисквалификации Кузнецова

Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением относительно дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова.

«23 августа 2019 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) уведомила ФХР о том, что в допинг-пробе хоккеиста Кузнецова Евгения было обнаружено запрещенное вещество, за что он дисквалифицирован на 4 года. Дата начала дисквалификации — 13 июня 2019 года.

Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил. Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено.

ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ", — говорится в сообщении.

Хоккеист был дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина. Отстранение распространяется на турниры, подконтрольные ИИХФ. Таким образом, Кузнецов не сможет принять участия в Олимпиаде-2022. Однако в НХЛ он по-прежнему может выступать.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок. Сам хоккеист в интервью «СЭ» заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.