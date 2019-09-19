ФХР: решение профсоюза игроков НХЛ не выходить из договора с лигой ожидаемо

Президент ФХР Владислав Третьяк считает ожидаемым решение профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не выходить из коллективного соглашения с лигой до конца срока.

Текущее соглашение между профсоюзом и НХЛ действует до 15 сентября 2022 года, в сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения. Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.

— Сюрпризом это не стало, это вопрос НХЛ, они должны сами решать, а у нас свои задачи, — цитирует ТАСС Третьяка. — Олимпиада в Пекине? Такое решение еще не принято.