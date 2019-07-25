ФХР поздравила Василевского с 25-летием

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила голкипера "Тампы-Бэй" Андрея Василевского с 25-летием.

"Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Андрея с 25-летием и желает семейного благополучия, крепкого здоровья и счастья, а также новых профессиональных успехов, побед и достижений", – написано в заявлении пресс-службы ФХР.

Василевский с 2010 по 2014 года выступал за "Салават Юлаев". В составе сборной России становился чемпионом мира 2014 года, а также бронзовым призером мировых первенств 2017-го и 2019 года.

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