ФХР поздравила Василевского с 25-летием

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила голкипера "Тампы-Бэй" Андрея Василевского с 25-летием.
"Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Андрея с 25-летием и желает семейного благополучия, крепкого здоровья и счастья, а также новых профессиональных успехов, побед и достижений", – написано в заявлении пресс-службы ФХР.
Василевский с 2010 по 2014 года выступал за "Салават Юлаев". В составе сборной России становился чемпионом мира 2014 года, а также бронзовым призером мировых первенств 2017-го и 2019 года.
Андрею Василевскому - 2⃣5⃣— Хоккей России (@russiahockey) July 25, 2019
🎂 Вратарь нашей национальной сборной сегодня отмечает день рождения, а мы его, конечно же, поздравляем и желаем крепкого здоровья, отличного настроения и новых побед: https://t.co/m972KxNtgR
🔝🥳🎊#снамироссия pic.twitter.com/lnKTUVSea4