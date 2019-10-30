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ФХР поздравила Панарина с 28-летием

10:52
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Пресс-служба ФХР поздравила форварда сборной России и «Рейнджерс» Артемия Панарина с 28-летием.

«Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Артемия с 28-летием и желает крепкого здоровья, счастья, замечательного настроения и новых спортивных достижений!» — написано в сообщении пресс-службы ФХР.

Панарин вместе со сборной России становился серебряным призер ЧМ-2015, бронзовым призером ЧМ-2016 и ЧМ-2017.

В текущем сезоне нападающий провел 10 матчей за «Рейнджерс» и набрал 10 (5+5) очков.

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/27890/

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