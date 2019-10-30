ФХР поздравила Панарина с 28-летием
Пресс-служба ФХР поздравила форварда сборной России и «Рейнджерс» Артемия Панарина с 28-летием.
«Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Артемия с 28-летием и желает крепкого здоровья, счастья, замечательного настроения и новых спортивных достижений!» — написано в сообщении пресс-службы ФХР.
Панарин вместе со сборной России становился серебряным призер ЧМ-2015, бронзовым призером ЧМ-2016 и ЧМ-2017.
В текущем сезоне нападающий провел 10 матчей за «Рейнджерс» и набрал 10 (5+5) очков.
Артемию Панарину — 2??8??!— Хоккей России (@russiahockey) October 30, 2019
? Серебряный призер ЧМ-2015, бронзовый призер ЧМ-2016 и ЧМ-2017, нападающий национальной сборной отмечает сегодня день рождения: https://t.co/Cv6NSYHPmY#снамироссия pic.twitter.com/9WQz40WC2M