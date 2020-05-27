ФХР поздравила Овечкина с рождением сына

Федерация хоккея России поздравила форварда «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина с рождением сына. У хоккеиста и его супруги Анастасии это второй сын. Родители назвали ребенка Ильей.

?Поздравляем нападающего национальной сборной Александра Овечкина и его супругу Анастасию с рождением второго сына!



Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Илья Александрович ? #снамироссия pic.twitter.com/IO4oU980ZL — Хоккей России (@russiahockey) May 27, 2020

«Поздравляем нападающего национальной сборной Александра Овечкина и его супругу Анастасию с рождением второго сына! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Илья Александрович», — говорится в сообщении официального Twitter ФХР.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.