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ФХР поздравила Овечкина с рождением сына

13:43
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram.
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Федерация хоккея России поздравила форварда «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина с рождением сына. У хоккеиста и его супруги Анастасии это второй сын. Родители назвали ребенка Ильей.

«Поздравляем нападающего национальной сборной Александра Овечкина и его супругу Анастасию с рождением второго сына! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Илья Александрович», — говорится в сообщении официального Twitter ФХР.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1265574120881872897

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