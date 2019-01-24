ФХР поздравила Овечкина с рекордом в НХЛ

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг поздравил форварда "Вашингтона" Александра Овечкина​ с повторением рекорда результативности НХЛ среди российских игроков, сообщает ТАСС.

Напомним, что 33-летний российский капитан "Кэпиталз" забросил одну шайбу в матче с "Торонто" (3:6). Эта шайба стала 644-й в его карьере в НХЛ. Таким образом, Овечкин повторил достижение другого российского форварда Сергея Федорова. Воспитанник московского "Динамо"​ занимает 49-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, и второе – среди действующих игроков.

​– Я лично поздравил Сашу, пообщался с ним, это лихое достижение Овечкина – гордость для страны, гордость для нашего хоккея, это импульс для всех. Саша заслужил, и мы надеемся, что он будет прогрессировать и двигаться дальше, покоряя новые вершины. Есть еще рекорды, которые можно побить, например, рекорд Уэйна Гретцки по голам. Мы в этом плане максималисты, и Саша доказал, что вопреки логике можно добиваться потрясающих результатов, – цитирует Ротенберга ТАСС. – Хоккей в стране популярен, очереди в школы. Я много летаю по регионам, вижу популярность нашего вида спорта. Даже в миллионниках – Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге – все хотят заниматься хоккеем, на данный момент это спорт номер один в стране, хоккей на пике популярности.

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